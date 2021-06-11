Дорожная полиция Азербайджана предупреждает о необходимости ношения защитных масок в общественном транспорте
БАКУ /Trend/ - Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана предупредило граждан о необходимости использования защитных масок в общественном транспорте, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление.
В структуре напомнили, что требование о ношении защитных масок на открытом воздухе отменено: «Однако остается в силе требование об использовании масок в закрытых помещениях, в том числе в общественном транспорте. Так, в транспортных средствах, используемых в междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажироперевозках, обязательно следует находиться в защитных масках (медицинские, тканевые, респиратор и др.)».
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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Дорожная полиция Азербайджана предупреждает о необходимости ношения защитных масок в общественном транспорте
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