Завтра в Баку будет ветрено

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, порывистый северо-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-21, днем - 26-30, в Баку ночью - 18-20, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 22-23 градуса.

Завтра в ряде северных и западных районов Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами ливни, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью - 17-22, днем - 30-35, в горах ночью - 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)