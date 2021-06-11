БАКУ /Trend/ - Междугородние автобусы в Азербайджане будут работать и в выходные.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала руководитель пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По ее словам, при покупке билетов на междугородние автобусы COVİD-паспорт не требуется.

«Но это не значит, что пассажиры вообще не будут проходить предварительное обследование. Было бы хорошо, если бы люди при плохом самочувствии не покупали билет на автобус. Билеты можно приобрести как непосредственно в кассах автовокзалов, так и в режиме онлайн.

В настоящее время Бакинский международный автовокзал имеет достаточно большой пассажиропоток, и этот поток полностью регулируется», – добавила Нурида Аллахъярова.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)