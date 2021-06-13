Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировано 32 452 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 27 351, вторую – 5 101.

Общее количество введенных доз вакцины по стране составляет 2 775 319, первой дозой привито 1 810 857 человек, второй – 964 462.