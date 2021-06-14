В Бинагадинском районе Баку продолжаются работы по реконструкции дорожной инфраструктуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с инвестиционной программой на 2021 год, в поселках Расулзаде, Бинагади, Сулутепе и Ходжасан Бинагадинского района Баку в целом предусматривается реконструировать 15,4 километра проезжей части улиц и дорог.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в рамках этих работ в поселке Расулзаде ведутся ремонтные работы на проезжей части улиц и дорогах общей протяженностью три километра. Для этого задействовано необходимое количество рабочей силы и техники.

В поселке Ходжасан ведется ремонт проезжей части улиц и дорог протяженностью 4,5 километра. Большая часть работ здесь уже выполнена.

Кроме того, в поселке Бинагади будет отремонтировано 5,3 километра проезжей части улиц и дорог, а в поселке Сулутепе - 2,6 километра.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)