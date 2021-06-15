В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков для школьников на 16 июня

БАКУ /Trend/ - Опубликовано расписание на 16 июня телеуроков для школьников, транслируемых в рамках передачи «Время урока» на телеканалах Mədəniyyət («Культура») и ARB Günəş, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования Азербайджана.

Ведомство рекомендует обращать внимание на расписание занятий, изучать темы, представленные в программе «Время урока», так как эти телеуроки дают учащимся дополнительную и уникальную возможность учиться у лучших преподавателей.

Видеоуроки также можно посмотреть на YouTube-канале, портале (video.edu.az), страницах видеоуроков и телеканала Təhsil в Facebook.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)