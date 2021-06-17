Турецкая техника очищает Карабах от мин – Trend TV
БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана продолжается разминирование с помощью специальной техники марки MEMATT (механическая машина для разминирования).
Об этом Карабахскому бюро Trend сказал военнослужащий Минобороны Азербайджана, младший сержант Мирсафар Алиев.
Он отметил, что техника управляется с расстояния в 500 метров: «При взрыве в процессе разминирования личный состав находится в безопасности. Техника способна обезвреживать мины, находящиеся на глубине 20–25 см, на участке длиной от 500 до 1000 метров и шириной 170 см».
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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