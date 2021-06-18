Кредитный фонд в Азербайджане позволит получать образование еще большему числу студентов - министр

БАКУ /Trend/ - Создание в Азербайджане Образовательного студенческого кредитного фонда позволит со следующего года получать образование еще большему числу студентов.

Об этом сказал сегодня на брифинге министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, студенты смогут воспользоваться возможностями фонда с будущего года.

Он отметил, что проценты по кредитам фонда будут символическими, в том числе для студентов из малообеспеченных семей они будут составлять один - два процента от общей суммы кредита.

"Для студентов, обучающихся за свой счет, будет применяться стандартный пакет и определены проценты по кредиту, которые тоже будут очень низкими. Студентам с хорошими показателями учебы будут предоставлены льготы по кредиту на образование", - сказал Амруллаев.

По его словам, при выделении кредита будут учитываться и баллы, набранные на приемных экзаменах.

Министр также сообщил, что средства кредита будут перечисляться на счет вуза, в котором учится студент.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)