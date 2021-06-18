Найдено тело утонувшего в озере в Кельбаджаре азербайджанского военнослужащего

БАКУ /Trend/ - Найдено тело капитана азербайджанской армии Фарзалиева Ильхама Аллахверди оглу (1981 года рождения), утонувшего в озере Беюк Алагель в Кельбаджарском районе, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МЧС.

Тело было обнаружено водолазно - поисковой группой Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)