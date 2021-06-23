Людвик Мкртычян пытал меня и бил прикладом автомата – бывший пленный (версия 2)

изменен заголовок (первая версия в 15:13)

БАКУ /Trend/ - Когда я находился в армянском плену, Людвик Мкртычян пытал меня и бил прикладом автомата.

Об этом сказал потерпевший Эльман Гаджиев на заседании суда по уголовному делу армянских военных Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время первой Карабахской войны, сообщает в среду Trend.

Гаджиев сообщил, что в 1992 году он добровольцем отправился на войну, а 26 сентября 1993 года попал в окружение и в плен.

«Находясь в плену, я неоднократно подвергался пыткам со стороны Мкртычяна. После пленения меня так сильно избили, что я потерял сознание. Очнувшись, я увидел, что нахожусь в Агдере. Руки у меня были прикованы цепью. Два дня мне не давали ничего, кроме квашеной капусты. Цепь не снимали, боясь, что я могу сбежать. Затем меня отвезли в Шушинскую тюрьму, а через два месяца - в Ходжавенд. В Ходжавенде нас заставляли работать на стройке. Там я впервые увидел Людвика Мкртычяна. В Ходжавенде была ферма, и вечерами туда привозили корм для скота. Мы начали его разгружать. Мкртычян и еще несколько человек, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, стали избивать нас автоматами. Я сказал Мкртычяну, что когда-нибудь мы встретимся и я ему отвечу. Это ему не понравилось, и он начал меня избивать прикладом автомата и арматурой. Он сломал мне нос. Меня бросили в грязь, и я некоторое время ничего не видел из-за грязи, попавшей в глаза. Затем меня посадили в УАЗ и отвезли в Шушинскую тюрьму. Во время моего нахождения в плену нас заставляли работать на строительстве дома брата так называемого «министра обороны» сепаратистского режима Самвела Бабаяна. В Физули и Агдамском районах дома азербайджанцев разрушались, а мы таскали камень-кубик. В Ходжавенде мы строили две свинофермы, птицеферму и склад для зерна. Все это принадлежало брату Самвела Бабаяна. Армянские мастера кричали, что раствор задерживается, и Мкртычян каждый раз бил меня автоматом и подвергал пыткам. За день на шестерых давали одну буханку хлеба и больше ничего. Потом нас привезли в Ханкенди для строительства дома Карола Бабаяна. Рядом с его домом была построена четырехэтажная вилла и для Самвела Бабаяна, а мы работали там рабочими. Армяне снимали с могил азербайджанцев мраморные надгробия и делали из них памятники на своих кладбищах. А красный мрамор они использовали для отделки лестницы на вилле Самвела Бабаяна. В Шушинской тюрьме меня пытали Людвик, Артур, Карен и другие. Нас пытали электрическим током, а потом Людвик Мкртычян сломал мне нос. Пытки подорвали мое здоровье, каждый год я лечу почки. Когда в Шушинской тюрьме нас навещали представители Международного комитета Красного креста, нам заранее говорили, чтобы мы хвалили армян и условия содержания, в противном случае вечером нас будут пытать», - сказал потерпевший.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)