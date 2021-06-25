В Азербайджане предложено увеличить размер некоторых штрафов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается увеличить размер некоторых штрафов. В связи с этим Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на своем внеочередном заседании 25 июня рассмотрел законопроект об изменениях в Административно-процессуальный и Гражданско-процессуальный кодексы, сообщает в пятницу Trend.
В соответствии с поправками, за непредоставление доказательств в суд предлагается увеличить сумму штрафа с 50 до 2 000 манатов.
Также изменения предусматривают штраф в размере до 50 манатов в случаях, если стороны затягивают рассмотрение дела судом необоснованными ходатайствами.
После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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