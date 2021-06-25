Министр обороны Азербайджана встретился с военнослужащими, проходящими лечение в военном госпитале (ВИДЕО)

БАКУ / Trend/ - Сегодня по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана руководящий состав Министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь ВС, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на военное ведомство.

Сначала руководство министерства возложило цветы к воздвигнутому на территории госпиталя памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздав дань уважения его памяти.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими, проходящими лечение в госпитале, поинтересовался состоянием их здоровья, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Министр обороны передал военнослужащим поздравления Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)