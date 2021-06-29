В Азербайджане сегодня начался выбор программ и специальностей для приема в магистратуру вузов и АН

БАКУ /Trend/ - Сегодня начался выбор программ и специальностей для приема в магистратуру вузов и Национальную академию наук Азербайджана на 2021/2022 учебный год.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), выбор программ и специальностей будет проводиться до пятого июля.

К этой процедуре будут допущены бакалавры, чьи результаты соответствуют требованиям, установленным по итогам вступительных экзаменов 28 февраля и 26 мая 2021 года.