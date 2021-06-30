Для населения цена на газ объемом до 1200 кубометров в год осталась неизменной – Тарифный совет Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 30 июня 2021 года Тарифный (ценовой) совет провел очередное заседание, на котором было рассмотрено обращение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и принято соответствующее решение, сообщает в среду Trend со ссылкой на Совет.

Приятое решение предусматривает следующие вопросы:

– тариф природного газа, подаваемого на промышленные и сельскохозяйственные участки, не изменен и сохранен на уровне 20 гяпиков;

– для недопущения роста цены на электроэнергию тариф природного газа, подаваемого на электростанции, повышен всего на 1 гяпик – с 12 до 13 гяпиков;

– тариф природного газа для ОАО «Азеристиликтеджизат» и котельных жилых зданий снижен с 20 до 13 гяпиков;

– по другим сферам тариф на газ изменен с 20 до 25 гяпиков;

– с учетом проводимой в стране социально направленной политики и с целью социальной защиты малообеспеченного слоя населения тариф до 1200 кубометров (включая 1200 кубометров) годового потребления газа для населения не изменен и сохранен на уровне 10 гяпиков за кубометр;

– для годового потребительского объема 1200–2500 кубометров (включая 2500 кубометров) тариф установлен в размере 20 гяпиков, выше 2500 кубометров – 25 гяпиков;

– для стимулирования перехода к экологически чистым видам топлива тариф на газ, подаваемый на газовые АЗС по продаже сжатого газа (CNG), снижен с 20 до 13 гяпиков;

Решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Отметим, что, учитывая уменьшение доходов населения в период пандемии COVİD-19, объем потребления для населения был увеличен с 1,3 тысячи кубометров до 1,6 тысячи кубометров для каждого абонента.

Это привело к росту убытка, и данная сумма погашена за счет госбюджета.

Напомним, что решение по последнему тарифному регулированию цены на газ было принято 28 ноября 2016 года и вступило в силу в декабре того же года. За прошедший период цена на природный газ в стране не менялась.

В 2017 году, когда в силу вступило последнее тарифное регулирование цены на газ для населения, в Азербайджане среднемесячная заработная плата составляла 528,5 маната. За прошедший период среднемесячная заработная повысилась на 35% и по состоянию на 1 апреля 2021 года составила 713,2 маната.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)