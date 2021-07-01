Созданный группой азербайджанской молодежи БПЛА успешно прошел испытания – Trend TV

БАКУ /Trend/ - Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) İstiqbal, созданный группой азербайджанской молодежи, успешно прошел испытания.

Беспилотник, над которым несколько месяцев шла напряженная работа, совершил первые полеты.

Таким образом, успешно завершен проект, реализованный в рамках стартап-проекта AzAstro 14-летнего Гасана Гулиева.

В создании БПЛА также приняли участие Суад Мурадов, Юсиф Джафарбейли, Ниджат Мурадлы и другие.

В беседе со съемочной группой Trend автор идеи и участники проекта сообщили, что это только начало и главные цели впереди. Разработчики намерены усовершенствовать и модернизировать беспилотник. Для этого проводятся встречи и консультации с представителями некоторых госструктур.

Создатели БПЛА уверены в поддержке государства. Этот проект также является основой для других технологических инноваций, которые позволят конкурировать с зарубежными компаниями.

Гасан Гулиев, являющийся членом молодежного движения DAVAM, в дальнейшем намерен модернизировать БПЛА İstiqbal.

Представляем вниманию читателей видеорепортаж о новом азербайджанском беспилотнике и его разработчиках.

(Автор: Сеймур Исмайлов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)