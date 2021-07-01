Продолжаются международные лётно-тактические учения «Анатолийский орёл – 2021» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В очередной день международных лётно-тактических учений «Анатолийский орёл – 2021», проходящих в турецком городе Конья, летчики Военно-воздушных сил Азербайджана (ВВС), уклоняясь от средств противовоздушной обороны условного противника, выполнили задачи по уничтожению его наземных целей.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Минобороны, азербайджанские военные летчики, продемонстрировав профессионализм, успешно выполнили поставленные задачи.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)