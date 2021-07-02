Проект по поддержке субъектов онлайн-медиа – новшество в Азербайджане – глава Агентства

БАКУ /Trend/ - Наш проект по поддержке субъектов онлайн-медиа – новшество в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов.

По его словам, до сих пор конкурсы такого профиля не проводились, и впервые была организована кампания поддержки СМИ, которые действуют в области спорта.

«Эти конкурсы проводятся в совершенно новом формате и на основе новых правил. Требования и правила к медиа-субъектам были оглашены заранее и полностью обновлены.

Ранее такой конкурс среди интернет-СМИ не проводился, поэтому его нельзя считать продолжением былой традиции. Конкурс среди газетных СМИ прошел в совершенно ином формате. В отличие от прежних традиций, направления расходов проекта будут строго контролироваться», – добавил Ахмед Исмаилов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)