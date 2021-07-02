Завершились международные лётно-тактические учения «Анатолийский орёл – 2021» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Завершились международные лётно-тактические учения «Анатолийский орёл – 2021», проходившие с 21 июня в турецком городе Конья с участием представителей различных стран.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на церемонии закрытия учений была проанализирована деятельность авиационных средств, обнародованы достигнутые успехи, обсуждена совместная работа в будущем.

Результаты военных пилотов, профессионально выполнивших все поставленные задачи, были высоко оценены руководством учений, командам всех стран была выражена благодарность и вручены подарки.

В международных лётно-тактических учениях «Анатолийский орёл – 2021» принимали участие два истребителя «МиГ-29» и два штурмовика «Су-25» ВВС Азербайджана.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)