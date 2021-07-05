В Азербайджане 16 человек отстранены от занимаемых должностей за нарушения при оценке инвалидности

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения прозрачности при оценке инвалидности в медицинских учреждениях Азербайджана были проведены проверки. По их итогам за допущенные нарушения 16 человек были отстранены от занимаемых должностей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

С начала года госагентство в рамках своих полномочий провело внутренние проверки в государственных лечебно-профилактических учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), имеющих право на выдачу направлений на проведение медико-социальной экспертизы. В результате один главврач (поликлиника №3 Сумгайыта), три директора (центральные больницы Физулинского, Билясуварского и Агджебединского районов) и 12 членов врачебных консультативных комиссий (поликлиника №19 и объединенная городская больница № 26 Баку) были освобождены от занимаемых должностей из-за ряда серьезных недостатков, допущенных при исполнении обязанностей, нарушений закона при определении степени инвалидности.

(Перевод: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)