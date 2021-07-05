Азербайджанский сейсмолог рассказал об извержении вулкана на острове на Каспии

БАКУ /Trend/ - Продолжительность извержения грязевого вулкана на каменистом острове в азербайджанской акватории Каспия составила восемь минут, а пламя наблюдалось в течение 20-25 секунд.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли.

По его словам, вулкан начал извергаться в 21:51 по бакинскому времени четвертого июля.

"Глубина магматического очага вулкана составила 1,48 километра, а мощность - 2,17 мл. Сам остров образовался в результате извержения этого грязевого вулкана. В последний раз вулкан извергался в 1945 году", - сказал Етирмишли.

Он также сообщил, что на Каспии имеется много подводных вулканов.

По его словам, после землетрясения на Каспии в 2000 году извержение произошло и северо-восточнее Нардарана, в результате чего образовался искусственный остров.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)