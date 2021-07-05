Министр экономики Азербайджана обратился к бизнесменам в связи с членами семей шехидов и участниками Отечественной войны
БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обратился к бизнесменам в связи с трудоустройством членов семьей шехидов и участников Отечественной войны, сообщает в понедельник Trend.
"В результате решимости главы государства, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, героизма солдат и офицеров нашей армии Азербайджан одержал большую победу. В настоящее время проводится Марафон занятости в поддержку трудоустройства членов семей шехидов и участников Отечественной войны. Призываю предпринимателей, бизнес-сообщество и работодателей принять активное участие в этой гуманной инициативе", - написал Джаббаров в Twitter.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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