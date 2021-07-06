УЕФА благодарит Азербайджан за организацию 4 матчей ЕВРО-2020 (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - АФФА получила благодарственное письмо от УЕФА в связи с проведением четырех матчей ЕВРО-2020 на Бакинском олимпийском стадионе, сообщает во вторник Trend.
"Уважаемые коллеги,
Поздравляем Вас с организацией на высоком уровне четырех игр, проведенных в Баку. Это потрясающий успех!
Последние несколько недель были очень напряженными для тех, кто был привлечен к этой работе. Спасибо всем за вашу работу над проектом ЕВРО-2020. Вы продемонстрировали, чего можно достичь, если целеустремленные и мотивированные люди будут работать вместе как одна команда, имея общие цели и амбиции.
Мне выпала честь присутствовать на игре в Баку, и я могу сказать, что был впечатлен атмосферой в коллективе и высокими стандартами профессионализма. Даже на фоне неопределенности, вызванной COVID-19 в последние несколько месяцев, Ваша решимость провести игры ЕВРО-2020 была очевидна. Вы всегда - сегодня и еще долгое время после мундиаля - можете помнить это и гордиться этим.
За это время, работая вместе, Вы стали неотъемлемой частью большой европейской семьи УЕФА. Я надеюсь, что Вам понравилось работать над этим проектом, и Вы получите удовольствие от просмотра остальной части турнира, которая, несомненно, будет захватывающей.
От имени УЕФА и от себя лично желаю вам всего наилучшего в ваших будущих начинаниях!
С уважением,
Мартин Каллен,
генеральный секретарь UEFA Events SA", - говорится в письме.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)