УЕФА благодарит Азербайджан за организацию 4 матчей ЕВРО-2020 (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - АФФА получила благодарственное письмо от УЕФА в связи с проведением четырех матчей ЕВРО-2020 на Бакинском олимпийском стадионе, сообщает во вторник Trend.

"Уважаемые коллеги,

Поздравляем Вас с организацией на высоком уровне четырех игр, проведенных в Баку. Это потрясающий успех!

Последние несколько недель были очень напряженными для тех, кто был привлечен к этой работе. Спасибо всем за вашу работу над проектом ЕВРО-2020. Вы продемонстрировали, чего можно достичь, если целеустремленные и мотивированные люди будут работать вместе как одна команда, имея общие цели и амбиции.

Мне выпала честь присутствовать на игре в Баку, и я могу сказать, что был впечатлен атмосферой в коллективе и высокими стандартами профессионализма. Даже на фоне неопределенности, вызванной COVID-19 в последние несколько месяцев, Ваша решимость провести игры ЕВРО-2020 была очевидна. Вы всегда - сегодня и еще долгое время после мундиаля - можете помнить это и гордиться этим.

За это время, работая вместе, Вы стали неотъемлемой частью большой европейской семьи УЕФА. Я надеюсь, что Вам понравилось работать над этим проектом, и Вы получите удовольствие от просмотра остальной части турнира, которая, несомненно, будет захватывающей.

От имени УЕФА и от себя лично желаю вам всего наилучшего в ваших будущих начинаниях!

С уважением,

Мартин Каллен,

генеральный секретарь UEFA Events SA", - говорится в письме.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)