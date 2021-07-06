Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев встретился с членами сети «Foreign MBA Club», получившими степень MBA (Master of Business Administration) в известных университетах мира.

В ходе встречи Р.Гаджиев рассказал участникам о планах Фонда по оказанию финансовой поддержки и привлечению инвестиций на восстановление и реконструкцию освобожденного из-под армянской оккупации Карабаха, превращение его в регион с устойчивой экономикой и высоким благосостоянием.

Он подчеркнул важность развития в данной области партнерства государства и частного сектора, а также проведения как внутри, так и за пределами страны необходимой коммуникационной работы.

Продемонстрировав участникам мероприятия фотографии и фильм, отражающие ущерб, нанесенный Карабаху в результате армянской оккупации, Р.Гаджиев предоставил им подробную информацию о масштабах разрушений и рассказал о предстоящих восстановительных работах. Он отметил, что поствоенное восстановление - это сложный процесс, требующий мобилизации крупных финансовых средств и ресурсов.

«Объединение усилий различных групп нашего общества создаст условия для осуществления данного масштабного проекта в кратчайшие сроки. В этом плане на высококомпетентных профессионалов ложатся важные обязательства.

Привлечение к процессу восстановления наряду с ресурсами государства также и частных структур может ускорить восстановление этого региона и сделать реализуемые проекты еще более современными и конкурентоспособными», - сказал Р.Гаджиев.

В ходе встречи Р.Гаджиев ответил на многочисленные вопросы членов сети «Foreign MBA Club». Стороны также обменялись мыслями и предложениями.

В завершение Председатель Правления Фонда выразил уверенность в том, что азербайджанские специалисты, получившие образование в ведущих университетах мира, в будущем примут активное участие в процессе дальнейшего развития Карабаха и внесут в это дело важный вклад.