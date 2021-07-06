Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО)

Общество 6 июля 2021 11:18 (UTC+04:00)
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев встретился с членами сети «Foreign MBA Club», получившими степень MBA (Master of Business Administration) в известных университетах мира.

В ходе встречи Р.Гаджиев рассказал участникам о планах Фонда по оказанию финансовой поддержки и привлечению инвестиций на восстановление и реконструкцию освобожденного из-под армянской оккупации Карабаха, превращение его в регион с устойчивой экономикой и высоким благосостоянием.

Он подчеркнул важность развития в данной области партнерства государства и частного сектора, а также проведения как внутри, так и за пределами страны необходимой коммуникационной работы.

Продемонстрировав участникам мероприятия фотографии и фильм, отражающие ущерб, нанесенный Карабаху в результате армянской оккупации, Р.Гаджиев предоставил им подробную информацию о масштабах разрушений и рассказал о предстоящих восстановительных работах. Он отметил, что поствоенное восстановление - это сложный процесс, требующий мобилизации крупных финансовых средств и ресурсов.

«Объединение усилий различных групп нашего общества создаст условия для осуществления данного масштабного проекта в кратчайшие сроки. В этом плане на высококомпетентных профессионалов ложатся важные обязательства.

Привлечение к процессу восстановления наряду с ресурсами государства также и частных структур может ускорить восстановление этого региона и сделать реализуемые проекты еще более современными и конкурентоспособными», - сказал Р.Гаджиев.

В ходе встречи Р.Гаджиев ответил на многочисленные вопросы членов сети «Foreign MBA Club». Стороны также обменялись мыслями и предложениями.

В завершение Председатель Правления Фонда выразил уверенность в том, что азербайджанские специалисты, получившие образование в ведущих университетах мира, в будущем примут активное участие в процессе дальнейшего развития Карабаха и внесут в это дело важный вклад.

Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) - Gallery Image
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) - Gallery Image
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) - Gallery Image
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) - Gallery Image
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) - Gallery Image
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) - Gallery Image
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) - Gallery Image
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) - Gallery Image
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) - Gallery Image
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) - Gallery Image
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) - Gallery Image
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Президент Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева
Президент Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева
В Баку перенесен судебный процесс по уголовному делу еще одной армянской диверсионной группы (версия 2) (ФОТО)
В Баку перенесен судебный процесс по уголовному делу еще одной армянской диверсионной группы (версия 2) (ФОТО)
Суд над 13 членами армянской вооруженной группировки перенесен на 16 июля (ФОТО) (версия 2)
Суд над 13 членами армянской вооруженной группировки перенесен на 16 июля (ФОТО) (версия 2)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане начинается судебный процесс над двумя армянскими шпионами Происшествия 11:51
Президент Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева Политика 11:36
Роман азербайджанского художника с Беларусью: Наверное, в прошлой жизни я был китайцем Культура 11:32
Туркменистан реализует договоренности, достигнутые на экономическом форуме с Кыргызстаном Бизнес 11:26
Началась добыча с восточно-южного фланга в рамках «Шах Дениз-2» Энергетика 11:23
УЕФА благодарит Азербайджан за организацию 4 матчей ЕВРО-2020 Общество 11:22
Азербайджан в разы увеличил экспорт в Испанию Бизнес 11:19
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) Общество 11:18
В США 150 человек погибли в инцидентах со стрельбой в праздничные выходные США 11:16
В Баку перенесен судебный процесс по уголовному делу еще одной армянской диверсионной группы (ФОТО) Происшествия 11:14
Азербайджан развивает на освобожденных территориях растениеводство и животноводство Бизнес 11:12
Суд над 13 членами армянской вооруженной группировки перенесен на 16 июля (ФОТО) Происшествия 10:56
Стоимость азербайджанской нефти превысила $78 за баррель Финансы 10:49
В Грузии закладывают новые черешневые сады Бизнес 10:36
Азербайджан готов принять миссии международных организаций - МИД Политика 10:35
В бюллетене международной организации опубликована статья о Западно-Каспийском Университете Общество 10:34
В Агдаме строятся две подстанции (ФОТО/ВИДЕО) Энергетика 10:32
Кредитное предложение для пенсионеров от ОАО «Муганбанк» Экономика 10:30
В Кыргызстане заработает Венгерско-Кыргызский Фонд развития с капиталом $16 млн Кыргызстан 10:29
Иран намерен увеличить объем экспорта в страны ЕАЭС Экономика 10:26
Венгрия строит интерконнектор для доступа к азербайджанскому газу Энергетика 10:22
Драгметаллы в Азербайджане дорожают Финансы 10:10
Туркменское агентство объявило тендер Тендеры 10:06
При взрыве на заводе по производству биотоплива в Чехии пострадали четыре человека Европа 09:55
Евро дорожает к манату Финансы 09:54
Минздрав Израиля: Эффективность вакцины против заражения коронавирусом снизилась до 64% Израиль 09:52
Евро дорожает к доллару в ожидании статданных по Германии и еврозоне Европа 09:48
Нефть дорожает в пределах 2% после отмены встречи ОПЕК+ Энергетика 09:43
В Азербайджане применяются самые современные технологии посева и сбора урожая (Эксклюзив) Экономика 09:41
Новое назначение в AccessBank: Вусала Казимова назначена Руководителем Отдела Комплаенс Экономика 09:36
Пассажирский самолет Ан-26 на Камчатке мог упасть в море Россия 09:21
В России пропала связь с самолетом Ан-2 Россия 08:53
Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио пройдут без рядовых зрителей Спорт 08:41
Онлайн-приложения крупнейшего банка Австралии прекратили работу из-за технического сбоя Другие страны 08:28
СМИ: Гран-при Австралии "Формулы-1" отменят из-за коронавируса Спорт 08:15
Азербайджан совершенствует механизм участия частных организаций в международных автоперевозках (Интервью) Транспорт 08:00
Филиппинские военные обнаружили бортовой самописец потерпевшего крушение С-130 Другие страны 07:31
Китай планирует направить вице-премьера на церемонию открытия Олимпиады в Токио Другие страны 07:10
Грузия и Венгрия ожидают динамичного расширения сотрудничества в оборонной промышленности Бизнес 07:00
Лавров предостерег США от попыток действовать с позиции силы Россия 06:53
После стрельбы на футбольном матче в Мексике погибли четыре человека Другие страны 06:30
Тропический шторм "Эльза" обрушился на Кубу Другие страны 06:11
Франция приступила к третьему этапу испытаний собственной вакцины Европа 05:48
Атаковавшие IT-компанию Kaseya хакеры требуют выкуп $70 млн в виде биткойнов США 05:31
Сборная Бразилии второй раз подряд вышла в финал Кубка Америки по футболу Спорт 05:15
Интерпол санкционировал арест сына экс-президента Мали Другие страны 04:54
Военные США без предупреждения покинули авиабазу Баграм в Афганистане США 04:21
В Японии после оползня 24 человека остаются пропавшими без вести Другие страны 03:53
Китай запустит на орбиту новый спутник-ретранслятор Другие страны 03:39
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 28 (Обновлено) США 03:25
В Колумбии в ходе бомбардировки убиты пять повстанцев Другие страны 03:16
Умер режиссер фильма "Супермен" Ричард Доннер США 03:00
В Британии заявили, что смогут наносить удары по территории Афганистана после вывода войск Европа 02:41
Свыше 4,5 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 02:26
Китай задумал построить гигантскую электростанцию над Землей Другие страны 02:05
ВВС США провели второе летное испытание системы Skyborg США 01:49
Первый финалист чемпионата Европы по футболу определится во вторник Спорт 01:32
В США обнаружили обломки потерпевшего крушение Boeing 737 США 01:15
Вертолет Ingenuity успешно совершил девятый полет на Марсе В мире 00:57
США передадут Украине часть вакцин в рамках программы COVAX США 00:38
Германия c 7 июля смягчает правила въезда из нескольких стран Европа 00:25
В Зимбабве в ДТП погибли 20 человек Другие страны 00:12
Две российские авиакомпании получили допуски на рейсы из Перми в Баку и в Гянджу Россия 00:02
В ВОЗ заявили, что заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась Другие страны 5 июля 23:49
Сенат Франции не поддержал предложение Национального собрания по вопросу о климате Европа 5 июля 23:27
В Узбекистане вводится запрет на проведение массовых мероприятий Узбекистан 5 июля 23:13
Байден считает, что США скоро победят коронавирус США 5 июля 23:07
Общий объем экспорта Узбекистана превышает пять миллиардов долларов Узбекистан 5 июля 23:03
Рекордно высокие температуры зафиксированы в Скандинавии и Финляндии Европа 5 июля 22:49
Цена нефти Brent поднялась выше $77 за баррель впервые с 29 октября 2018 года Энергетика 5 июля 22:28
Президенты России и Узбекистана обсудили обострение ситуации в Афганистане Узбекистан 5 июля 22:21
В Африке число умерших после коронавируса превысило 145 тыс. Другие страны 5 июля 22:19
Турция увеличила экспорт стали в Грузию Бизнес 5 июля 22:18
Обсуждено сотрудничество между Туркменистаном и ООН Туркменистан 5 июля 22:03
Университет искусственного интеллекта планируют создать в Алматы Казахстан 5 июля 21:59
В Таджикистане зарегистрировано 26 новых случаев инфицирования коронавирусом Таджикистан 5 июля 21:58
Коронавирусные ограничения в Англии планируется окончательно снять 19 июля Европа 5 июля 21:48
В Сочи в результате ливней подтопило 59 частных домов и одну гостиницу Россия 5 июля 21:42
Авиакомпания SkyUp запустила рейс из Львова в Баку Экономика 5 июля 21:35
Обнародованы последние данные по ситуации с коронавирусом в Иране Общество 5 июля 21:30
При обстреле иракской военной базы Айн-эль-Асад никто не пострадал Арабские страны 5 июля 21:25
Узбекистан значительно увеличил импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции Бизнес 5 июля 21:24
Минздрав Израиля проведет два исследования эффективности вакцины от коронавируса Израиль 5 июля 21:19
Секретариат ОПЕК подтвердил отмену встречи министров ОПЕК+ 5 июля Энергетика 5 июля 21:13
В Баку подвели итоги конкурса изобретателей и фантастов (ФОТО) Социум 5 июля 20:18
Работы на территории в Ленкорани, сданной в аренду компании Beta, приостановлены Общество 5 июля 20:11
Обсуждены деятельность и планы на будущее Международного центра Низами Гянджеви (ФОТО) Общество 5 июля 19:50
МЧС Азербайджана предупреждает об опасности купания в море в ветреную погоду Общество 5 июля 19:44
ООО MIDA объявило тендер на проведение медицинских тестов в связи с COVID-19 Тендеры 5 июля 19:34
Международный аэропорт Ашхабада объявляет тендер на ремонт Тендеры 5 июля 19:31
Польша заинтересована в участии Грузии в создании транспортного коридора Балтийское-Черное море Транспорт 5 июля 19:28
Резкий рост индексов акций стал хорошим моментом для прибыли компаний – азербайджанская Unicapital Финансы 5 июля 19:20
В Азербайджане утверждены правила оценки ущерба в результате ДТП Экономика 5 июля 19:09
SOCAR прокомментировала информацию о приобретении сети АЗС Glusco Энергетика 5 июля 19:09
Фонд Гейдара Алиева установит в Шуше памятник Узеиру Гаджибейли (ВИДЕО) Общество 5 июля 18:54
Государство всегда рядом с ними – репортаж из «Лагеря победителей» для детей шехидов Отечественной войны Азербайджана Общество 5 июля 18:50
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 5 июля 18:48
В Азербайджане выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 33 человека Общество 5 июля 18:42
Обнародованы данные экспорта мясной продукции из Грузии в Туркменистан Бизнес 5 июля 18:35
Мы намерены поделиться своим опытом по созданию агросадов с Азербайджаном – турецкий специалист Экономика 5 июля 18:19
Все новости