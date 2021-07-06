УЕФА благодарит Азербайджан за организацию 4 матчей ЕВРО-2020
БАКУ /Trend/ - АФФА получила благодарственное письмо от УЕФА в связи с проведением четырех матчей ЕВРО-2020 на Бакинском олимпийском стадионе, сообщает во вторник Trend.
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