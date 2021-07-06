В Азербайджане создают электронный кадастр лесов

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов совместно с Государственным комитетом по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана ведет работу по созданию электронного кадастра и цифровизации карт лесов.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал заместитель начальника службы развития лесов минэкологии Мехман Сафаров.

По его словам, ожидается, что этот процесс будет завершен до начала будущего года.

"После цифровизации карт лесов эта информация станет доступной каждому гражданину", - сказал Сафаров.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)