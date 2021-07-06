В Азербайджане создают электронный кадастр лесов
БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов совместно с Государственным комитетом по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана ведет работу по созданию электронного кадастра и цифровизации карт лесов.
Как передает во вторник Trend, об этом сказал заместитель начальника службы развития лесов минэкологии Мехман Сафаров.
По его словам, ожидается, что этот процесс будет завершен до начала будущего года.
"После цифровизации карт лесов эта информация станет доступной каждому гражданину", - сказал Сафаров.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Поставляемая в Азербайджан вакцина "Спутник V" от COVID-19 эффективна и оправдывает себя - минздрав РФ
Король ринга в Таиланде. В США снят фильм об азербайджанском Атамане с синими глазами и в национальной папахе (ВИДЕО, ФОТО)
Переход на новые критерии определения инвалидности в Азербайджане позволит повышать пенсии и пособия
Азербайджан и Россия подписали обновленное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения (ФОТО)
В Тбилиси обсуждены вопросы расширения культурных и гуманитарных связей между Грузией и Азербайджаном (ФОТО)
На ликвидацию ущерба, нанесенного Арменией сельскому хозяйству Азербайджана, выделяется 1,4 млн манатов
Выделены средства на ликвидацию ущерба, нанесенного частным и госпредприятиям в результате агрессии Армении - Распоряжение
На восстановление объектов, пострадавших в результате агрессии Армении, выделяется 30 млн манатов - Распоряжение
Месторождения на освобожденных землях Азербайджана открывают возможности для международного сотрудничества - AzerGold
На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка, нарушитель обезврежен - Госпогранслужба (ФОТО)
Началась поездка членов рабочих групп Координационного штаба и журналистов в Суговушан и Агдам (ФОТО)
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО)