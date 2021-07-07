Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования Председателю Правительства Российской Федерации

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо соболезнования Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, сообщает в среду Trend.

Премьер-министр отметил, что опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета на Камчатке.

В письме выражаются глубокие соболезнования Председателю Правительства России, а также семьям и близким погибших.