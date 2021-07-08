В Азербайджане названо число учащихся и учителей, принявших участие в "Летней школе"

Общество 8 июля 2021 16:45 (UTC+04:00)
В Азербайджане названо число учащихся и учителей, принявших участие в "Летней школе"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершилась реализация проекта "Летняя школа", впервые организованного министерством образования на бесплатной и добровольной основе в 2020/2021 учебном году.

Как сообщает в четверг Trend, министр образования Эмин Амруллаев отметил, что этот проект, реализованный с целью оказания поддержки учащимся в преодолении трудностей, вызванных дистанционным обучением в связи с пандемией, был встречен общеcтвенностью крайне положительно.

По словам министра, в "Летней школе" в целом приняли участие 27 474 учащихся и 59 420 преподавателей из 3 136 школ.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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