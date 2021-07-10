БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинировались 53 606 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 21 173, вторую дозу – 32 433.

Общее число использованных доз вакцины в Азербайджане составило 4 069 218. Первую дозу вакцины получили 2 459 102, вторую – 1 610 116 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)