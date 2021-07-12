Начинается регистрация бакалавров для поступления в магистратуру вузов и АН Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Граждане, желающие поступить в магистратуру вузов, должны пройти электронную регистрацию с 13 по 22 июля, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Регистрацию можно пройти на https://portal.edu.az/
Бакалавры, принятые в магистратуру Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), должны пройти регистрацию в НАНА.
Для регистрации требуются:
- документ об окончании бакалавриата (диплом или справка);
- копия удостоверения личности – 2 экземпляра;
- военный билет или копия документа о призыве - 2 экземпляра;
- 4 цветные фотографии размером 3x4;
- копия справки об оплате за учебу для принятых на платной основе – 2 экземпляра.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)