Начинается регистрация бакалавров для поступления в магистратуру вузов и АН Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Граждане, желающие поступить в магистратуру вузов, должны пройти электронную регистрацию с 13 по 22 июля, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Регистрацию можно пройти на https://portal.edu.az/

Бакалавры, принятые в магистратуру Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), должны пройти регистрацию в НАНА.

Для регистрации требуются:

- документ об окончании бакалавриата (диплом или справка);

- копия удостоверения личности – 2 экземпляра;

- военный билет или копия документа о призыве - 2 экземпляра;

- 4 цветные фотографии размером 3x4;

- копия справки об оплате за учебу для принятых на платной основе – 2 экземпляра.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)