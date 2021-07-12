Проведите ваш летний отдых незабываемо! (ВИДЕО)

ОТЕЛЬ “FLY İNN” ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ РОСКОШНОГО ОТДЫХА.

В отеле “Fly İnn”, расположенном на территории Международного Аэропорта имени Гейдара Алиева, состоялась церемония открытия сезона. С этой целью в отеле “Fly Inn”, который соответствует самым высоким стандартам и отвечает вкусам своих клиентов, была организована вечеринка “Barbecue Party”. Гостями незабываемого вечера стали известные блогеры, бизнесмены и люди, предпочитающие роскошно отдохнуть.

Выступая на мероприятии, директор ООО «Hotels Group», в состав которого входит “Fly Inn”, Нигяр Рамазанова отметила, что в отеле созданы все необходимые условия для прекрасного и незабываемого отдыха. 205 номеров для гостей и 3 апартамента, соответствующие международным стандартам дают возможность каждому отдохнуть с комфортом и высоким сервисом. Так же в отеле имеется крытый и открытый бассейны, СПА центр и тренажерный зал. Кроме того, “Fly Inn” предлагает площадку для представителей бизнес сегмента. К услугам клиентов 5 конференц-залов, площадь самого большого из которых 243 квадратных метра. Одним словом, отель “Fly Inn” - одно из самых уникальных и подходящих мест как для семейного отдыха, так и для деловых мероприятий.

Контакт для бронирования: (+99412) 437 49 49