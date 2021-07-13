Азербайджанский депутат о необходимости получения третьей дозы вакцины от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Третью дозу вакцины от коронавируса необходимо вводить через шесть месяцев после второй.

Об этом сказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рашад Махмудов, сообщает во вторник Trend.

"Граждане, получившие две дозы вакцины, должны по прошествии шести месяцев вновь вакцинироваться. На этот раз вакцинация уже не двумя, а одной дозой препарата считается достаточной во всем мире", - сказал Махмудов.

По его словам, в ближайшем будущем соответствующие структуры при Оперативном штабе внесут ясность в эти вопросы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)