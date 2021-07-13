Работники здравоохранения Азербайджана будут получать надбавки за ученую степень

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в порядок оплаты труда работников здравоохранения.

Так, в порядок включен новый пункт «Размеры надбавок, выплачиваемых за ученые степени и ученые звания».

Надбавка за ученую степень «доктор наук» в случаях, если работник здравоохранения работает по специальности, будет выплачиваться в размере 80 манатов, за ученую степень «доктор философии» – в размере 40 манатов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)