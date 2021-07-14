Сертификат иммунитета в Азербайджане будет бессрочным – минздрав

БАКУ /Trend/ - Сертификат иммунитета в Азербайджане будет бессрочным.

Об этом говорится в ответах минздрава, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) на вопросы граждан о вакцинации, сообщает в среду Trend.

Со всеми ответами можно ознакомиться по ссылке: