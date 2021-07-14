В Азербайджане сертификат иммунитета будет бессрочным для получивших первую дозу вакцины от COVID-19
БАКУ /Trend/ - Второго июля 2021 года в Азербайджане истек срок действия сертификата иммунитета. Таким образом, этот документ признается бессрочным для граждан, получившим первую дозу любой вакцины от коронавируса, используемой в Азербайджане.
Об этом говорится в ответах минздрава, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) на вопросы граждан о вакцинации, сообщает в среду Trend.
Также подчеркивается, что граждане, получившие первую дозу вакцины до второго июля, обязательно должны привиться второй дозой.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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В Азербайджане сертификат иммунитета будет бессрочным для получивших первую дозу вакцины от COVID-19
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