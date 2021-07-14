Минздрав Азербайджана о выдаче справок гражданам, которым противопоказана вакцинация

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане рассматривается вопрос о включении на основании заключения специальной комиссии в регистрационную систему данных граждан, которым противопоказана вакцинация от коронавируса, и выдача им соответствующего документа с QR-кодом.

Об этом говорится в ответах минздрава, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) на вопросы граждан о вакцинации, сообщает в среду Trend.

Отмечается, что в ближайшие дни общественность букет проинформирована по этому вопросу.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)