Минздрав Азербайджана о выдаче справок гражданам, которым противопоказана вакцинация
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане рассматривается вопрос о включении на основании заключения специальной комиссии в регистрационную систему данных граждан, которым противопоказана вакцинация от коронавируса, и выдача им соответствующего документа с QR-кодом.
Об этом говорится в ответах минздрава, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) на вопросы граждан о вакцинации, сообщает в среду Trend.
Отмечается, что в ближайшие дни общественность букет проинформирована по этому вопросу.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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