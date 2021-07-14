Выпускник БВШН достиг рекордного показателя по Азербайджану

Выпускник кафедры химической инженерии Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Захир Агаев был принят в 14 всемирно известных университетов.

З. Агаев был зачислен в 13 из 15 вузов США, в которые он подал заявку.

7 из этих университетов предложили выпускнику БВШН полную стипендию. 4 из предложивших стипендии университетов приняли З. Агаева в докторантуру, что является довольно высоким показателем для выпускника бакалавриата.

З. Агаев прошел предварительные вступительные экзамены еще в нескольких вузах, но отказался от участия в заключительных этапах экзаменов из-за того, что он достиг таких высоких результатов.

Выпускник БВШН остановил свой выбор на Университете Коннектикута (University of Connecticut) в США.

Следует отметить, что в 2016 году З. Агаев набрал 650 баллов на вступительных экзаменах, организованных Государственным экзаменационным центром, и был принят в БВШН на специальность «Химическая инженерия» на основе государственного заказа. Он окончил вуз с Общим средним показателем успешности 91.09.