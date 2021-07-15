Выявленный в Азербайджане штамм «Дельта» коронавируса обнаружен более чем в 100 странах – минздрав

БАКУ /Trend/ - Выявленный в Азербайджане штамм «Дельта» коронавируса обнаружен в 104 странах.

Об этом сказал главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тейяр Эйвазов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, результат теста на COVID-19, взятого у человека за 72 часа до прибытия из-за рубежа, может быть отрицательным.

«Однако после въезда в страну результат повторного теста на коронавирус может оказаться положительным, то есть болезнь начинает протекать в открытой форме, что и отражается на результате теста», - сказал Эйвазов.

Отметим, что на 15 июля в Азербайджане штамм «Дельта» коронавируса выявлен у 31 человека.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)