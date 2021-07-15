Главный инфекционист минздрава Азербайджана обратился к гражданам
БАКУ /Trend/ - В дни праздника Гурбан граждане Азербайджана должны соблюдать социальную дистанцию.
Об этом сказал главный инфекционист минздрава Тейяр Эйвазов, сообщает в четверг Trend.
"Необходимо носить медмаску, соблюдать социальную дистанцию. Все существующие сегодня вакцины от коронавируса эффективны против его новых штаммов. Призываю граждан быть внимательными и ответственными в праздничные дни. Люди не должны думать, что пандемия закончилась. Уровень инфицирования COVID-19 сегодня невысокий, что является результатом долговременных упреждающих мер", - сказал Эйвазов.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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