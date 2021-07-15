Главный инфекционист минздрава Азербайджана обратился к гражданам

БАКУ /Trend/ - В дни праздника Гурбан граждане Азербайджана должны соблюдать социальную дистанцию.

Об этом сказал главный инфекционист минздрава Тейяр Эйвазов, сообщает в четверг Trend.

"Необходимо носить медмаску, соблюдать социальную дистанцию. Все существующие сегодня вакцины от коронавируса эффективны против его новых штаммов. Призываю граждан быть внимательными и ответственными в праздничные дни. Люди не должны думать, что пандемия закончилась. Уровень инфицирования COVID-19 сегодня невысокий, что является результатом долговременных упреждающих мер", - сказал Эйвазов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)