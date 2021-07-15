Еще три участника Отечественной войны Азербайджана вернулись после лечения в Турции на родину (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Еще три участника Отечественной войны Азербайджана, получившие тяжелые ранения и отправленные Фондом YAŞAT на лечение в Турцию, вернулись на родину.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Мамедов Джафарсадиг Зейдулла оглу, Раджабли Рза Исмаил оглу и Керимов Роял Шахадет оглу завершили курс лечения в Турции.

Лекарственные препараты для продолжения лечения им будут предоставлены Фондом YAŞAT.

На лечении в Турции находятся еще 70 тяжелораненых азербайджанских военнослужащих.

Фонд будет контролировать их лечение до полного выздоровления.

Напомним, что для обращения в фонд и ознакомления с его деятельностью функционирует портал yashat.gov.az

Ознакомиться с отчетностью фонда можно по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)