Еще три участника Отечественной войны Азербайджана вернулись после лечения в Турции на родину (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Еще три участника Отечественной войны Азербайджана, получившие тяжелые ранения и отправленные Фондом YAŞAT на лечение в Турцию, вернулись на родину.
Как сообщили в четверг Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Мамедов Джафарсадиг Зейдулла оглу, Раджабли Рза Исмаил оглу и Керимов Роял Шахадет оглу завершили курс лечения в Турции.
Лекарственные препараты для продолжения лечения им будут предоставлены Фондом YAŞAT.
На лечении в Турции находятся еще 70 тяжелораненых азербайджанских военнослужащих.
Фонд будет контролировать их лечение до полного выздоровления.
Напомним, что для обращения в фонд и ознакомления с его деятельностью функционирует портал yashat.gov.az
Ознакомиться с отчетностью фонда можно по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.
(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)