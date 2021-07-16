Фонд YAŞAT оплатил расходы на операцию и лечение еще 3 участников войны (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Фонд YAŞAT продолжает оплачивать расходы на лечение раненых участников войны, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на фонд.
Фонд оплатил расходы на операцию и лечение участников войны – Ильгара Джанмамедова, Новруза Новрузова и Османа Алиева.
Напомним, что для обращения в Фонд YAŞAT и ознакомления с его деятельностью функционирует портал yashat.gov.az.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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