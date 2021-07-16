В центрах отдыха в Баку выявлены нарушения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Соответствующие структуры Главного управления общественной безопасности МВД и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана продолжают проводить мероприятия по обеспечению соблюдения санитарно-гигиенических правил на побережье Каспия, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на совместное сообщение ведомств.

В ходе очередных мероприятий были выявлены факты нарушения правил охраны водных объектов центрами отдыха Delfin в поселке Пиршаги и Golden Fish в поселке Нардаран Сабунчинского района.

За нарушение требований статьи 264.0.1 (нарушение правил охраны водных объектов) Кодекса об административных проступках в отношении владельцев этих центров отдыха были составлены административные протоколы.

Также на территории центра отдыха Mirvari в поселке Шувелан Хазарского района была выявлена мусорная свалка. В связи с этим в отношении владельца объекта был составлен протокол по факту нарушения требований статьи 271 Кодекса об административных проступках.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)