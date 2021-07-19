БАКУ /Trend/ - Норвегия исключила Азербайджан из списка стран не рекомендуемых к посещению, передает Trend со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

Согласно информации, решение вступило в силу 19 июля. Однако, исключение страны из данного списка не означает, что прилетающим оттуда не придется следовать требованиям карантина.

На данный момент, Норвегия относит Азербайджан в "фиолетовый" список по коронавирусу, что значит, что в стране регистрируется небольшое количество новых случаев заражения в день.