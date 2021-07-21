В этом году Азербайджан отмечает два праздника - Аллахшукюр Пашазаде

БАКУ /Trend/ - В этом году Азербайджан отмечает два праздника - Победу в Отечественной войне и Гурбан байрамы.

Об этом сказал после праздничного намаза в мечети Тезепир председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде, сообщает в среду Trend.

Он напомнил, что под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия освободила оккупированные земли.

"Сегодня мы можем посетить эти земли... Армяне на них все сравняли с землей. Во время поездки в Агдам я не поверил своим глазам. Враг уничтожил этот город", - сказал Пашазаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)