ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" провело благотворительную акцию по случаю праздника Гурбан (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" провело благотворительную акцию по случаю праздника Гурбан.
Участники акции навестили 100 малообеспеченных семей в Насиминском районе столицы и передали им подготовленные Корпорацией праздничные гостинцы.
Семьи выразили благодарность за оказанное внимание и поддержку.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" провело благотворительную акцию по случаю праздника Гурбан (ФОТО)
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