Еще ряд участников Отечественной войны Азербайджана вернулись на родину после лечения в Турции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Еще шесть азербайджанских военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время Отечественной войны Азербайджана и отправленных Фондом YAŞAT на лечение в Турцию, вернулись на родину.
Как сообщили в четверг Trend в фонде, это Гулиев Адиль Шахбаз оглу, Алиев Руслан Мустафа оглу, Рустамли Илькин Эльчин оглу, Алиев Гисмет Насиб оглу, Агашов Гулу Ровшан оглу и Вечхиев Чингиз Мамед оглу.
Фонд предоставит им лекарственные препараты для продолжения лечения.
На лечении в Турции находятся еще 62 тяжелораненых азербайджанских военнослужащих.
Фонд YAŞAT будет контролировать их лечение до полного выздоровления.
Напомним, что для обращения в фонд и ознакомления с его деятельностью функционирует портал yashat.gov.az.
Ознакомиться с отчетностью фонда можно по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)