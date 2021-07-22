В азербайджанских музеях проводятся "Дни открытых дверей" для журналистов

БАКУ /Trend/ - Министерство культуры Азербайджана проводит в подведомственных музеях "Дни открытых дверей" для представителей медиа.

Как сообщает в четверг Trend, согласно приказу министра культуры Анара Керимова, по случаю Дня национальной печати вход в подведомственные музеи 22-25 июля будет свободным для представителей медиа и членов их семей, а именно родителей, супругов, братьев и сестер, детей.

Деятельность музеев осуществляется в период пандемии коронавируса с учетом правил и методических указаний, предписанных Оперативным штабом при Кабинете министров.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)