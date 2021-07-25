Марина Некрасова выступила в опорном прыжке в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках Летних Олимпийских игр-2020 в Токио проходят квалификационные соревнования по спортивной гимнастике у женщин, на которых Азербайджан представляет Марина Некрасова, сообщает в воскресенье Trend.

Результат выступления азербайджанской спортсменки в опорном прыжке составил 12.666 балла.

Ранее Марина Некрасова продемонстрировалa выступление на разновысоких брусьях (10.833 балла), упражнение на бревне (12.266 балла) и вольные упражнения (12.000 балла).

Соревнования по спортивной гимнастике у женщин на Олимпийских играх-2020 пройдут с 25 июля по 3 августа.

(Автор: Джани Бабаева)