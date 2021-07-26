МЧС Азербайджана призвало население к осторожности в связи с ожидаемым сильным ветром

БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым изменением погодных условий.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС, Национальная служба гидрометеорологии предупредила о прогнозируемом сильном ветре на территории республики.

В связи с этим министерство призывает население к осторожности и соблюдению соответствующих правил.

"Напоминаем, что купаться в море в ветреную погоду опасно. Помимо этого, необходимо еще более тщательно соблюдать правила пожарной безопасности из-за сложностей тушения пожаров во время ветра, в частности на открытом воздухе", - сказали в ведомстве.

Номер "горячей линии" МЧС - "112".

(Перевод: Турал Гараджаев)