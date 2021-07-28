В Азербайджане для малообеспеченной молодежи созданы пчеловодческие хозяйства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане успешно продолжается реализация проекта "Содействие экопредпринимательству среди азербайджанской молодежи", инициированного вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, основателем и руководителем общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой.

Как сообщили в среду Trend в IDEA, в рамках проекта 21 волонтер, прошедший теоретическую и практическую подготовку по созданию и развитию пчеловодческого хозяйства, успешно прошел двухнедельный курс обучения, получил все необходимые ресурсы и оборудование для пчеловодческого хозяйства. Для молодых пчеловодов созданы необходимые условия с целью эффективного производства.

Целями проекта, который реализуется при организации Общественного объединения IDEA, Молодежного фонда Азербайджана, Государственного агентства занятости и юридического лица публичного права ABAD, являются: расширение ареала обитания пчел, содействие распространению пчеловодства как экопредпринимательства в регионах Азербайджана, поддержка производства натурального меда, повышение благосостояния малообеспеченных семей и обеспечение занятости молодежи.

Чтобы молодые экопредприниматели смогли увеличить количество ульев в течение двух лет, в их хозяйствах будут регулярно проводиться мониторинги.

Известно, что пчелы и другие опылители играют важную роль в сохранении биоразнообразия, а пчеловодство с экологической точки зрения считается наиболее безопасным и в то же время полезным видом сельского хозяйства. Медоносные пчелы, активно участвуя в опылении растений, повышают их урожайность и жизнеспособность. С учетом этого Общественное объединение IDEA совместно с министерством экологии и природных ресурсов провело несколько массовых кампаний по посадке нектароносных деревьев в Азербайджане для поддержки пчеловодства.

Каждый из нас должен участвовать в защите пчел, которые играют важную роль в экосистеме.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)