Сотрудники медучреждения "Ени клиника" арестованы в зале суда

БАКУ /Trend/ - 28 июля в Баку начался судебный процесс по уголовному делу бывшего директора «Ени клиника» Парвиза Аббасова и сотрудников этого медучреждения Галиба Наджафова, Вюсали Алиевой, Аваза Гусейнова и Самира Мирзоева, сообщает в среду Trend.

На заседании в административном здании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Афгана Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Адвокат Парвиза Аббасова ходатайствовал об изменении меры пресечения в отношении его подзащитного с ареста на домашний арест.

Также сторона защиты ходатайствовала об исключении из списка доказательств некоторых документов по делу.

Суд отклонил эти ходатайства.

Мера пресечения в виде полицейского надзора в отношении Галиба Наджафова, Аваза Гусейнова и Самира Мирзоева была изменена на арест. Обвиняемые были арестованы в зале суда.

Мера пресечения в виде полицейского надзора в отношении В.Алиевой осталась в силе.

Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 10 августа.

Ранее сообщалось, что в ходе предварительного следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Парвиз Аббасов при посредничестве Галиба Наджафова, Вюсали Алиевой, Аваза Гусейнова и Самира Мирзоева брал взятки в размере 3 000-4 500 манатов в обмен на стационарное лечение больных коронавирусом, впоследствии эта сумма делилась между ним и посредниками.

Парвизу Аббасову и другим были предъявлены обвинения по статьям 311.3.2 (получение взятки повторно) и 32.5, 311.3.2 (содействие в получении повторной взятки) Уголовного кодекса АР.

(Автор: Самир Али. Перевод:Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)